У ЄС обговорюють можливість спільної оплати інтернету Starlink для України

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Європейський Союз розглядає можливість оплати супутникового інтернету Starlink для України.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав в інтерв’ю Politico.

Голова МЗС Литви вважає, що доступ українців до інтернету не повинен залежати від однієї людини, яка може «одного разу прокинутися і сказати: “Я вже не хочу це робити, і все”».

«Я подумав, що, ймовірно, набагато краще мати договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу в пана Маска, послугу Starlink, і продовжувати надавати її українцям», — сказав Ландсбергіс.

За його словами, ця тема стала предметом обговорень під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заговорив про це, «і деякі країни також приєдналися». Які саме країни підтримали Борреля, Ландсбергіс не сказав.

«Якщо це відбудеться в ЄС, це ще краще. Я не бачу причин, чому це не могло б статися», — зазначив голова МЗС Литви.