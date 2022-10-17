FT: США та Велика Британія посилюють співпрацю над санкціями

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Марієнко Андрій / УНІАН

Сполучені Штати Америки та Велика Британія погодилися зміцнити свою співпрацю у впровадженні та забезпеченні санкцій.

Про це пише Financial Times.

У спільній заяві, яка є в розпорядженні видання, високопосадовці скарбниці США та Великої Британії заявили, що вирішили вивести свою співпрацю на «новий рівень».

«З часом ми розраховуємо усвідомити переваги нашої співпраці не лише щодо санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення росії в Україну, але й щодо інших загальних режимів санкцій... наші спільні цінності та спільна роль у глобальній фінансовій системі роблять наше партнерство неймовірно потужним», — зазначили директор управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Андреа Гакі та директор управління впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії Джайлз Томсон.

У Міністерстві фінансів США планують створити нову посаду головного економіста з питань санкцій для вивчення економічного ефекту від них. Британське OFSI [управління щодо здійснення фінансових санкцій] також розшириться.

Гакі та Томсон заявили, що OFAC [управління контролю за іноземними активами Мінфіну США] та OFSI особливо зосереджені на спільних підходах до «кіберзагроз та зловживання віртуальними активами, покращення обміну інформацією та забезпечення того, щоб наші санкції не заважали гуманітарній торгівлі та допомозі тим, хто її потребує».