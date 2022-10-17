Чорногорія та Північна Македонія відмовилися від участі в «Євробаченні» через брак грошей

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У 2023 році Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі «Євробачення».

Про це пише BBC.

Причиною стала висока вартість участі в конкурсі. Ці гроші вносять суспільні мовники, але сума залежить від розміру країни. За даними BBC, після дискваліфікації росії деякі країни мають заплатити більше.

«Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також на перебування у Великій Британії, ми також зіткнулися з відсутністю зацікавленості з боку спонсорів. Тому ми вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проектів», — заявив громадський мовник Чорногорії RTCG.

Мовник Північної Македонії MRT зазначив, що «збільшення реєстраційного внеску за участь», а також енергетична криза в країні змусили їх відмовитися від «Євробачення».

Загальна сума, яку заплатять усі учасники конкурсу, зазвичай становить приблизно £5 мільйонів, але точну вартість для кожної країни не розголошують.

Очікується, що ВВС заплатить від 8 до 17 мільйонів фунтів стерлінгів за організацію заходу від імені України в Ліверпулі.