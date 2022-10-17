Угорщина не підтримала навчальну місію ЄС для ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уряд Угорщини не підтримав пропозицію Європейського Союзу розпочати навчальну місію для українських військових.
Про це пише Budapest Times.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що такий крок загрожує ескалацією у війні. Він став єдиним представником країни ЄС, який відмовився голосувати.
«Все, що веде до ескалації, — це не те, що ми вважаємо гарною ідеєю», — сказав він і додав, що в результаті Центральна Європа може бути втягнута в конфлікт.
Голова МЗС Угорщини зазначив, що його країна не хоче витрачати свої ресурси на тренувальну місію для українців. Проте його відмова не завадила затвердити пропозицію.
За словами Сіярто, питання проходу через Угорщину військ та вантажів для навчальної місії ЄС завжди вирішуватимуть індивідуально.
- Європейський Союз створить місію військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України. Вона матиме назву EUMAM, вона передбачатиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони. EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб в Брюсселі. Командувач — віце-адмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме €106 мільйонів.