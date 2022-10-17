«Нам потрібно більше, набагато більше». Новий посол України прибув до Німеччини та попросив зброї
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- Анна Холоднова
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Oleksii Makeiev / Facebook
Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв прибув до Берліну та заявив, що працюватиме над збільшенням поставок зброї Україні.
Про це він сказав у своєму Twitter.
«Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе в цій варварській війні. Мушу бути відвертим: нам потрібно більше, набагато більше. І я працюватиму задля того, щоб ми, європейці — українці та німці — зробили нашу Європу безпечною», — сказав посол у відеозверненні німецькою мовою.
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