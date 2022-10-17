Німеччина припинить обмін гривні на євро за фіксованим курсом

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Від 30 жовтня Німеччина припиняє обмін гривні в євро за фіксованим курсом.

Про це пише CNN із посиланням на спільну заяву міністерства фінансів Німеччини та центрального банку.

Програма, яка дозволяла українцям обміняти гривні на євро на пільгових умовах, завершиться до 30 жовтня.

У заяві стверджують, що попит на таку послугу зменшився, бо останнім часом було лише кілька транзакцій. І додають, що останній день для обміну — 28 жовтня, тому що у вихідні банки будуть зачинені.