Рада ЄС запровадила додаткові санкції проти Ірану

Новини

Wikipedia / Hossein Ostovar

Рада Європейського Союзу 17 жовтня запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У санкційному списку опинилися ще одинадцять людей та чотири організації.

«Це повʼязано з їхньою роллю в смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані», — зазначили в Раді ЄС.

Зокрема, під санкції потрапила поліція моралі Ірану та двоє її ключових фігур — Мохаммад Ростамі та Хадж Ахмада Мірзаї. Обмеження запровадили також проти Сил правопорядку Ірану та їхніх місцевих керівників. Міністр інформаційних та комунікаційних технологій Ірану Ісса Зарепур також опинився в списку через блокування інтернету в країні.