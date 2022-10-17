Ударом з дрона росіяни вбили у Києві вагітну жінку та її чоловіка
- Автор:
- Софія Телішевська
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Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.
«Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6-му місяці вагітності. Росія — країна-терорист!» — написав мер столиці Віталій Кличко.
- Вранці 17 жовтня росія знову атакувала Україну іранськими дронами. Над центром країни ЗСУ збили 11 безпілотників. У бік Києва летіли 28 дронів, більшість з них збили, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури та влучання у житловий будинок у центрі столиці — щонайменше троє загиблих. У Сумській області також троє загиблих і пошкоджена енергетична інфраструктура. У Дніпропетровській області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Камʼянському районі.
- Європейський Союз вже заявив, що вивчає причетність Ірану до війни в Україні і готовий до введення санкцій.