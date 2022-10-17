Іран продовжує заперечувати, що постачає росії дрони для війни в Україні

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Facebook / Віталій Кличко

Іран на тлі обстрілів Києва іранськими дронами заявив, що не постачав росії безпілотники для використання в Україні.

Про це 17 жовтня на щотижневій пресконференції заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, цитує Reuters.

«Новини, що публікуються, про те, що Іран постачає росії безпілотники, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами. Ми не постачали зброю жодній із сторін, які перебувають у стані війни», — заявив Насер Канаані.

Уламок одного з іранських дронів-камікадзе, який зранку 17 жовтня атакував Київ. Facebook / Віталій Кличко