Іран продовжує заперечувати, що постачає росії дрони для війни в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Віталій Кличко
Іран на тлі обстрілів Києва іранськими дронами заявив, що не постачав росії безпілотники для використання в Україні.
Про це 17 жовтня на щотижневій пресконференції заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, цитує Reuters.
«Новини, що публікуються, про те, що Іран постачає росії безпілотники, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами. Ми не постачали зброю жодній із сторін, які перебувають у стані війни», — заявив Насер Канаані.
- Вранці 17 жовтня росія знову атакувала Україну іранськими дронами. Над центром країни ЗСУ збили 11 безпілотників. У бік Києва летіли 28 дронів, більшість із них збили, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури та влучання у житловий будинок у центрі столиці — щонайменше троє загиблих. У Сумській області також троє загиблих і пошкоджена енергетична інфраструктура. У Дніпропетровській області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Камʼянському районі.
- Європейський Союз уже заявив, що вивчає причетність Ірану до війни в Україні і готовий до введення санкцій.
- 16 жовтня американська газета The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомила, що Іран посилює свої зобовʼязання щодо постачання зброї росії — тепер країна готова передати рф ракети класу «земля-земля».