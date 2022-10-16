У найбільшій вʼязниці Тегерану сталася пожежа — четверо людей загинули, 61 людина травмована

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У столиці Ірану Тегерані сталася пожежа в найбільшій вʼязниці «Евін», де місцева влада утримує політвʼязнів. Щонайменше четверо увʼязнених задихнулися від диму — усі вони засуджені через крадіжки.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ще 61 людина отримала поранення. Десятьох постраждалих шпиталізували.

Губернатор Тегерану Мохсен Мансурі заявив, що пожежа виникла внаслідок бійки між увʼязненими у швейній майстерні вʼязниці. Під час сутичок увʼязнені підпалили цех, у якому було багато комплектів тюремної форми. У свою чергу, прокурор Тегерану Алі Салехі сказав, що у вʼязниці відновили порядок, а сам інцидент не повʼязаний з акціями протесту, що відбуваються в країні.

Інцидент стався на тлі антиурядових акцій протесту, що тривають в Ірані четвертий тиждень, — після смерті молодої жінки, яку затримала поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад, але родина жінки наполягала на тому, що вона не мала проблем зі здоровʼям, а її убили.