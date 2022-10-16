Світовий банк: Через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У 2022 році через війну рівень бідності в Україні зріс у десять разів.
Про це Reuters розповів регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.
«Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими», — сказав він журналістам.
Водночас Банерджі вважає обнадійливою реакцію міжнародної спільноти на заклики Зеленського про допомогу Україні.
«Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат», — сказав представник Світового банку.
За його словами, до кінця 2022 року 25% населення України житимуть у бідності, порівняно з трохи більше 2% до війни. А до кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.
Банерджі також зазначив, що обрання міністра фінансів України Сергія Марченка наступним головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду свідчить про постійну підтримку українців.
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що у 2022 році міжнародні партнери вже виділили Україні $35 мільярдів у вигляді грантів та кредитів, але у 2023 році потреби у фінансуванні залишаться «дуже великими».
Аруп Банерджі вважає, що без підтримки партнерів Україні доведеться або друкувати більше грошей, або ще більше скорочувати соціальні витрати.
- Європейська комісія розглядає можливість щомісяця надавати Україні близько €1,5 мільярда бюджетної підтримки у 2023 році.
- 4 жовтня повідомлялося, що Україна отримає від Світового банку $529,9 мільйона додаткового фінансування для нагальних потреб.
- Джерела The Washington Post стверджують, що між Сполученими Штатами та їхніми союзниками у ЄС зростає напруженість через економічне становище України.