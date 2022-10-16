WP: США незадоволені темпами та обсягами фінансової допомоги для України від ЄС

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Між Сполученими Штатами та їхніми союзниками у ЄС зростає напруженість через економічне становище України — американські чиновники закликають Європейський Союз збільшити фінансову допомогу українцям.

Про це пише The Washington Post.

Під час зустрічей у Вашингтоні міністр фінансів США Джанет Л. Єллен закликала своїх міжнародних колег фінансувати Україну швидше та у більших обсягах. До цього заклику приєдналися президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр фінансів США порушила це питання під час приватної зустрічі цього тижня в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, а також — на зустрічі зі всіма членами ЄС.

Президент Зеленський 12 жовтня заявив, що лише державний бюджет України потребує $38 мільярдів екстреної економічної допомоги від Заходу. Ця цифра не включає додаткові $350 мільярдів, які, за оцінками Світового банку, знадобляться для довгострокової реконструкції України після війни.

Сполучені Штати виділили $8,5 мільярда на економічну допомогу Україні. Ще $4,5 мільярда витратять до кінця року. Американські високопосадовці зазначають, що Європейський Союз пообіцяв виділити €11 мільярдів, але видав лише близько €3 мільярдів у вигляді позик.

«Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виплативши свої зобовʼязання перед Україною та активізувавши зусилля — як для того, щоб допомогти Україні продовжувати надавати основні державні послуги, і для того, щоб допомогти Україні розпочати будівництво та відновлення», — заявила Джанет Єллен.

Речниця Європейської комісії Нуйтс Верле заперечила затримку виплат для України. За її словами, загальний обсяг зобовʼязань — не лише ЄС, а й країн-членів та фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк — становить приблизно €19 мільярдів.

Вона додала, що Єврокомісія також зобовʼязується виділити Україні €10,2 мільярда екстреної економічної підтримки до кінця року. Хоча переважна більшість допомоги надається у формі позик, а не грантів, ці позики надаються на дуже вигідних умовах для позичальників, вважає Верле.

Економіст Гарвардського університету та колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогоф стурбований тим, що інфляція в Україні продовжить стрімко зростати, якщо додаткова допомога не надійде.

«Вони перебувають у відчайдушній, відчайдушній ситуації, яку ви навіть уявити не можете... У певному сенсі, поки вони виграють війну, їх економіка програє... Європейці повинні платити набагато більше. Мені байдуже, чи вони в рецесії. Україна перебуває у війні, де захищає кордон Європи», — сказав він.