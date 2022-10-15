«Дідько з ним». Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати послуги Starlink в Україні

Новини

Justin Chin / Bloomberg via Getty Images

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні.

Про це він написав увечері 15 жовтня у Twitter.

«Дідько з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України», — написав Маск.