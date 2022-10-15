«Дідько з ним». Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати послуги Starlink в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images
Американський підприємець Ілон Маск заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні.
Про це він написав увечері 15 жовтня у Twitter.
«Дідько з ним… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України», — написав Маск.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink. Литва ж запропонувала країнам-союзникам обʼєднатись і сплачувати рахунки України за Starlink.