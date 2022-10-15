Литва запропонувала союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink

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Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / Flickr

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплатити рахунки України за інтернет від Starlink, які компанія Ілона Маска вже не може покривати.

Про це Ландсбергіс написав 15 жовтня у Twitter.

«Підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Знайдемо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок», — зазначив Ландсбергіс.