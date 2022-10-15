На Мальті суд відправив до вʼязниці на 40 років двох братів, які зізнались у вбивстві журналістки Дафни Галіції

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Continentaleurope / Wikimedia Commons

Суд на Мальті відправив на 40 років до вʼязниці двох братів, які визнали себе винними у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції. Про це повідомляє Times of Malta.

Альфред і Джордж Деджорджіо, яким відповідно 57 і 59 років, відмовилися від своєї заяви про невинуватість — в обмін на помʼякшення вироку. Обидва визнали себе винними за всіма шістьма звинуваченнями. Суд також зобовʼязав кожного з них виплатити €43 тисячі як відшкодування витрат.

Однак суд урахував добру поведінку братів Деджорджіо, і їх можуть випустити з вʼязниці після того, як вони відбудуть трохи менше 25 років.

Continentaleurope / Wikimedia Commons

У цій справі вже чотири людини визнали свою причетність до підриву автомобіля журналістки — два брати, їхній спільник Вінс Мускат і посередник Мелвін Тьюма. Останній стверджував, що вбивство замовив бізнесмен Йорджен Фенек, який ще не постав перед судом. Сам Фенек заперечує звинувачення. Ще два чоловіки окремо звинувачуються в тому, що надали бомбу, яку заклали в машину журналістки.

Вирок Деджорджіо — другий у справі про вбивство Галіції. У лютому 2021 року суд засудив до 15 років позбавлення волі третього обвинуваченого Вінса Муската, який також визнав провину.

Справа Дафни Галіції

Найвідоміша журналістка Мальти Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року — в її машину заклали бомбу. Правоохоронці вважають безпосередніми виконавцями злочину братів Альфреда і Джорджа Деджорджіо, а також Вінса Муската. Саме вони, за даними слідства, заклали вибуховий пристрій у машину журналістки, припарковану поруч її будинку. Пристрій було активовано невдовзі після того, як журналістка сіла в машину і завела двигун.

Галіція розслідувала факти корупції серед топполітиків, зокрема схеми за участю премʼєр-міністра країни та його оточення. Її статті публікувалися в щоденній газеті Malta Independent, вона також була співавтором проєкту Panama Papers, над яким працював Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Галіція писала про офшорні компанії міністра туризму Конрада Міцці та міністра охорони здоровʼя й енергетики Кіта Скембрі. В її матеріалах розслідувалися звʼязки мальтійських чиновників із корупціонерами в Азербайджані та Обʼєднаних Арабських Еміратах.