Politico: ЄС має намір збільшити військову підтримку України та навчити 15 тисяч військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Євросоюз планує виділити €500 мільйонів на відшкодування країнам-членам за зброю, передану Україні, що забезпечить нові потоки озброєння, а також на навчальну програму для українських військ.
Про це пише Politico з посиланням на кількох дипломатів ЄС.
У плані навчання 15 тисяч військових ЗСУ на території ЄС терміном два роки. Рішення з приводу навчань і виділення €500 мільйонів буде ухвалене 17 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
Щодо тренування, видання зазначає, що це новий рівень. Раніше навчання для військовослужбовців ЗСУ пропонували і проводили лише окремі країни ЄС, а не на рівні цілого союзу. Якщо рішення ухвалять, то тренувальну місію можуть розпочати вже через місяць.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- Також є тренування в Іспанії — там українські військові опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. У Німеччині українці опановують бронетехніку.