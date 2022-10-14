Російські війська спільного угруповання найближчими днями прибудуть до білорусі

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Міноборони білорусі заявило, що найближчими днями до країни прибудуть російські війська «спільного угруповання». Диктатори росії та білорусі домовились про це ще 10 жовтня.

Наразі не відомо, скільки військових росія відправить в білорусь.

«Нашу армію ви знаєте — близько 70 тисяч людей. Це основа. Ну, я думаю, що 10—15 тисяч від росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців», — казав лукашенко.

Самопроголошений президент білорусі стверджує, що Україна «планує напасти на білорусь» за допомогою НАТО.