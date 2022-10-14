Путін заявив, що рф не бачить потреби в нових масованих ударах по Україні

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Omer Messinger / Stringer

Президент росії путін під час саміту в Казахстані заявив, що наразі не бачить необхідності в повторенні масованих ракетних ударів по Україні, подібних до тих, які були 10 і 11 жовтня.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Зараз немає потреби в масованих ударах, ну принаймні зараз, поки, ну а там видно буде... З 29 об’єктів [які обстріляла рф 10 і 11 жовтня] сім не були уражені, як це планувало міністерство оборони, але вони добирають поступово», — сказав путін.

Він також сказав, що рф нібито не прагне знищити Україну, а окупацію українського півдня пояснив необхідністю створення коридору до Криму. При цьому про так звані «референдуми» путін не згадав.