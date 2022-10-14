Окупанти погрожують працівникам ЗАЕС звільненням, якщо вони не підпишуть договори з «Росатомом»

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Співробітників окупованої Запорізької атомної електростанції залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом».

Про це «Суспільному» розповів один із працівників станції.

«На збори прийшли представники «Росатому». Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати, вищі за українські в півтора-два рази, і підйомні. Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки», — розповів він, додавши, що більшість працівників відмовляються підписувати договори з росіянами.