Гендиректор МАГАТЕ зустрівся у Києві з головою МЗС. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію і ризики аварії на окупованій Запорізькій АЕС.
Про це він написав у своєму Twitter.
Зустріч пройшла в одному з урядових бункерів. Обговорили створення зони ядерної безпеки і захисту навколо Запорізької станції. Гроссі додав, що вони з Кулебою досягнуть прогресу у цьому питанні.
- На початку місяця Гроссі зустрічався з Зеленським щодо ЗАЕС.
- 10 жовтня «Енергоатом» повідомив, що окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС. Через це було направлено звернення до Гроссі, але чи порушував він це питання під час зустрічі з путіним, невідомо.
- 11 жовтня Гроссі зустрівся в москві з лідером рф путіним. Російський президент заявив, що «готовий до діалогу» і наголосив «на зайвій небезпечній політизації» ситуації довкола станції. Він вважає, що «її градус треба знизити». Гроссі говорив про зону безпеки, але у пресрелізі МАГАТЕ не згадувалося про викрадення і вивід військ зі станції.
- Пізніше Гроссі розповів журналістам, що порушував питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними.