Володимир Зеленський вважає путіна неадекватною людиною, якій не можна довіряти

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Президент України Володимир Зеленський вважає путіна не зовсім адекватною людиною та терористом, з яким не можна вести переговори.

Про це він заявив в інтервʼю німецькій телекомпанії ZDF.

«Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть», — зазначив президент.

У цьому інтервʼю Зеленський також сказав, що до вторгнення він кілька разів намагався поговорити з путіним, але росіяни не хотіли розмовляти з ним. «Вони вторглися в Україну – а тепер стверджують, що хочуть переговорів», — додав глава держави, наголосивши, що готовий говорити із тим, хто реально хоче миру.

«путін неадекватний, не розуміє, що навпаки нас обʼєднує. Мало того, він або не хоче жодних діалогів між нашими країнами, або не розуміє, що з кожним їхнім ракетним ударом шанси на переговори зникають, випаровуються. Він для нашої країни сьогодні – це об’єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче говорити. Про що говорити?», — запитує Зеленський.

На його думку, європейським лідерам також треба дати зрозуміти рф, що з путіним переговори неможливі.