НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає засоби для боротьби з російськими безпілотниками

Про це пише «Європейська правда».

За підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі Столтенберг сказав, що Україна отримає від членів НАТО протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, що повинно допомогти боротися з іранськими дронами-камікадзе.

Окрім того, він нагадав про комплексний пакет допомоги, який включає паливо, зимовий одяг і медикаменти.