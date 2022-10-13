НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає засоби для боротьби з російськими безпілотниками
Про це пише «Європейська правда».
За підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі Столтенберг сказав, що Україна отримає від членів НАТО протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, що повинно допомогти боротися з іранськими дронами-камікадзе.
Окрім того, він нагадав про комплексний пакет допомоги, який включає паливо, зимовий одяг і медикаменти.
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