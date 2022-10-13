МВС Фінляндії просить уряд виділити €139 млн для будівництва огорожі на кордоні з рф

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Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення €139 млн для будівництва масштабної огорожі на кордоні з росією.

Глава МВС Кріста Мікконен зазначила, що крім самої огорожі, за ці кошти збудують дорожні шляхи, викуплять землі під будівництво та впровадять технологію контролю, передає Yle.

На пілотний проєкт у додатковому бюджеті цього року виділять €6 млн, вони підуть на огорожі на південному сході країни, де рух через кордон найбільш жвавий.

На початку жовтня премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала пропозицію департаменту прикордонної охорони щодо будівництва огорожі на східному кордоні, заявивши про бажання заручитися широкою підтримкою політичних сил, щодо фінансування будівництва. З цього приводу вона призначила засідання усіх парламентських партій на 18 жовтня.

Прикордонна служба запропонувала побудувати огорожу у найважливіших точках кордону з росією, насамперед поблизу прикордонних переходів.