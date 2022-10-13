У слідчому комітеті росії заявили, що утримують у полоні 400 бійців «Азову». Командир полку називав вищі цифри
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова слідчого комітету росії олександр бастрикін заявив, що в рф утримуються 402 полонених бійця полку «Азов».
Це він сказав під час наради в окупованому Мелітополі.
За його словами, полонених розмістили у «спеціалізованих установах» на територіях Волгоградської, Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.
Тимчасовий виконувач обовʼязків командира полку Микита Надточій 6 жовтня на пресконференції казав, що у полоні росіян приблизно 700 «азовців», а загалом — близько двох із половиною тисяч захисників Маріуполя.
- З того моменту Україна провела два обміни полоненими з росією. 11 жовтня додому повернули 32 воїна, а 12 жовтня — 20 військових, серед яких є утримувані в Оленівці. Бійців «Азову» серед звільнених немає.