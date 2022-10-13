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ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання чинного російського режиму терористичним

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де вперше визнала нинішній російський режим терористичним.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» та член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

У цій резолюції Парламентська асамблея Ради Європи визнає чинний російський режим терористичним. Основні тези цієї резолюції:

Також своєю резолюцією ПАРЄ закликає рф дозволити гуманітарним місіям ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи чи будь-якої іншої міжнародної організації сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних вʼязнів.