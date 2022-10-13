ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання чинного російського режиму терористичним
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де вперше визнала нинішній російський режим терористичним.
Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» та член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
У цій резолюції Парламентська асамблея Ради Європи визнає чинний російський режим терористичним. Основні тези цієї резолюції:
- будь-які перемовини відбуватимуться на умовах України;
- надати Україні системи протиповітряної оборони;
- однозначно засудити фейкові референдуми в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України та утриматися від визнання будь-яких їхніх наслідків;
- надати фінансову підтримку для відбудови України;
- прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України;
- створити комплексний міжнародний механізм компенсації, включно з міжнародним реєстром збитків, й активно співпрацювати з українською владою у цьому напрямі.
Також своєю резолюцією ПАРЄ закликає рф дозволити гуманітарним місіям ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи чи будь-якої іншої міжнародної організації сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних вʼязнів.
- 12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України. Захист принципів Статуту ООН» підтримали 143 зі 193 країн-членів. 33 країни утрималися, пʼять — росія, білорусь, Сирія, КНДР і Нікарагуа — проголосували проти.