NYT: Ізраїль надає Україні розвіддані про іранські безпілотники

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Ізраїль надає Україні дані розвідки про іранські дрони, які використовує російська армія.

Про це The New York Times розповів анонімний український високопосадовець.

Він додав, що приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові зображення позицій російських військ.

У вересні видання Axios писало, що Україна попросила Ізраїль поділитися будь-якими розвідувальними даними про співпрацю росії та Ірану.

Раніше журналісти Politico, посилаючись на власні джерела в Конгресі США, повідомили, що конгресмени прагнуть змусити адміністрацію президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема «Залізний купол» (Iron Dome). Але згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗМІ звучали «сигнали» про підтримку США ракетної програми України, але поки зарано говорити про надання системи «Залізний купол».