«Укрзалізниця» запустила продаж абонементів на електрички в десяти областях України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Videvo
«Укрзалізниця» запустила продаж абонементів на проїзд в електричках у 10 областях України.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Із 13 жовтня абонементи можна буде придбати в чат-боті «Укрзалізниці» та в усіх месенджерах. Вони дають право на проїзд приміськими рейсами в Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Вартість абонементу стартує від 200 гривень і залежить від конкретного маршруту. Пасажири можуть їздити електричками безлімітно протягом 30 днів.
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