NASA планує 14 листопада знову запустити космічний корабель на Місяць

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Космічна агенція США NASA 14 листопада знову спробує запустити свою місію Artemis I на Місяць.

Про це пише CNN.

Запуск системи Space Launch System (SLS) розпочнеться о 12:07 за східним часом.

Якщо запуск буде успішним, ракета заввишки 98 метрів відправить космічний корабель Orion у подорож навколо Місяця, щоб перевірити системи. Місія пройде без екіпажу і триватиме 25 днів. Планується, що космічний корабель повернеться на Землю 9 грудня — він має приводнитися в Тихому океані.

Загальна мета проєкту NASA Artemis — уперше за пів століття повернути людей на Місяць. Місія Artemis I має випробовувати ракету, космічний корабель і всі його системи, щоб переконатися, що вони безпечні для астронавтів.