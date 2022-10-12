Болгарія запроваджує візовий режим для росіян зі службовими паспортами

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Alicia Fagerving / Wikipedia

З 20 жовтня Болгарія запроваджує візовий режим для громадян росії, які мають службові паспорти. Уряд країни частково зупинив дію угоди між урядами Болгарії та рф про взаємні поїздки громадян.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

Обмеження стосуються громадян обох країн, які мають чинні службові та дипломатичні паспорти, які давали право на вʼїзд, виїзд, транзит і тимчасове проживання без віз на строк до 90 днів.

Раніше Болгарія вже запроваджувала візовий режим для російських власників дипломатичних паспортів. Це відбулося 25 лютого — одразу після вторгнення росії в Україну.

Також Болгарія зупинила дії угоди між Європейським Союзом і рф щодо спрощеного надання віз росіянам (рішення набуло чинності 12 вересня).