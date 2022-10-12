У звільнених Святогірську та Лимані ексгумували тіла 120 людей, серед них і цивільні, і військові

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На деокупованих територіях Донеччини поліція ексгумувала понад 120 тіл.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

За даними слідства, серед ексгумованих було 64 цивільні людини — 32 чоловіки та 29 жінок, а стать ще трьох осіб досі не встановлена.

У МВС повідомляють, що у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховання, з них три — масові. Одне — в Святогірську, де були захоронені семеро людей (шість жінок і одна людина невстановленої статі). Інші — на кладовищі в Лимані.

У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а в іншій — понад сотню цивільних.

У Лимані тривають розкопки на місцях масового поховання, за тиждень там вилучили тіла 56 людей — 22 цивільних і 34 військових.

«Поліцейські виявляють ознаки як природної смерті, так і насильницьких дій. Чи були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань — встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян», — додають у МВС.