Росіяни викрали більше 500 людей з окупованої частини Запорізької області

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В окупованій частині Запорізької області росіяни викрали щонайменше 529 людей.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

За його словами, окупанти почали сильніше тероризувати місцевих. Зокрема після підписання путіним анексії тимчасово окупованих територій майже повністю перекрили виїзд.

Він додав, що за минулу добу з окупованої території області виїхали близько 60 людей, а минулого місяця за 24 години могли виїжджали по 1,5 тисячі.

«Дуже тяжко жити там: газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена», – сказав Олександр Старух.