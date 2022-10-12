Гурт Kalush Orchestra зібрав 54 мільйони гривень на підтримку України

Новини

Під час європейського туру переможці Євробачення Kalush Orchestra зібрали на допомогу Україні 54 мільйони гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі гурту.

«Йо, друзі! Ми об’їхали майже всю Європу, щоб показати наш унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України! Ми зібрали 54 мільйони гривень», — зазначили артисти.

Гурт уже відвідав Польщу, Іспанію, Італію, Німеччину, Францію.

Зараз Kalush Orchestra вирушають у концертний тур до США та Канади, де збиратиме кошти на підтримку України.