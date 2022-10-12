Гурт Kalush Orchestra зібрав 54 мільйони гривень на підтримку України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Під час європейського туру переможці Євробачення Kalush Orchestra зібрали на допомогу Україні 54 мільйони гривень.
Про це повідомляють у пресслужбі гурту.
«Йо, друзі! Ми об’їхали майже всю Європу, щоб показати наш унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України! Ми зібрали 54 мільйони гривень», — зазначили артисти.
Гурт уже відвідав Польщу, Іспанію, Італію, Німеччину, Францію.
Зараз Kalush Orchestra вирушають у концертний тур до США та Канади, де збиратиме кошти на підтримку України.
- 14 травня під час виступу у фіналі «Євробачення» Kalush Orchestra закликав врятувати «Азовсталь». “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!” — вигукнув соліст гурту Олег Псюк зі сцени. Однак організатори заявили, що не будуть дискваліфіковувати Україну— адже це гуманітарний заклик, а не політичний.
- 29 травня Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продали кришталевий мікрофон «Євробачення-2022» за $900 тисяч та рожеву панаму за 11 млн гривень на благодійному аукціоні.