Україна отримає від Німеччини у наступні кілька тижнів реактивні системи MARS II і САУ PzH 2000

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Міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

Відомство не назвало точну кількість озброєння. «Ми координуємо нашу постійну підтримку», — додали у Міноборони.