США виділять Україні $4,5 мільярда для підтримки держбюджету
- Автор:
- Олег Панфілович
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Adam Nir / Unsplash
Найближчими тижнями США планують виділити Україні пряму бюджетну підтримку на $4,5 мільярда.
Про це пише Reuters.
Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з українським колегою Сергієм Марченком.
Вона додала, що Штати долучилися до основних кредиторів України, які призупинили виплати з обслуговування двостороннього боргу країни цього та наступного року.
Єллен також закликала партнерів і союзників якнайшвидше виконати зобовʼязання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, оскільки росія продовжує свої атаки на країну.
- Напередодні глава Національного банку Андрій Пишний заявив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше $38 мільярдів зовнішнього фінансування.
- Європейська комісія розглядає можливість щомісяця надавати Україні близько €1,5 мільярда бюджетної підтримки у 2023 році.
- 4 жовтня повідомлялося, що Україна отримає від Світового банку $529,9 мільйона додаткового фінансування для нагальних потреб.