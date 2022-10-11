Молдова перейшла на економію енергії через припинення постачання з України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Konstantin T
Влада Молдови закликала громадян економити енергію у пікові години через призупинення постачання з України.
Як пише Newsmaker, міністр інфраструктури Андрей Спину заявив, що країні довелося використовувати свої запаси газу для вироблення електроенергії, оскільки Україна через наслідки російських ракетних атак припинила постачання. Він просить громадян не вмикати енерговитратні прилади з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00.
Спину повідомив, що з 11 жовтня країна отримує електроенергію від Молдовської ГРЕС. 30% потреб, які забезпечувала Україна, лягли на плечі Moldovagaz, який виділив Кучурганській електростанції 0,9 млн кубометрів газу.
- 11 жовтня у Міністерстві енергетики заявили, що Україна припиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми після обстрілів росії, які 10 і 11 жовтня пошкодили енергетичні обʼєкти України. Їх обіцяють відновити за два дні.
- У відомстві зазначили, що українська електроенергія, яку експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність енергосистеми.