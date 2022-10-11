Генштаб: Українські сили ППО знищили 21 крилату ракету та 11 безпілотників росіян

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Українські Сили протиповітряної оборони знищили 32 повітряні цілі на різних напрямках, а саме 21 крилату ракету та 11 безпілотників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вночі росіяни випустили вісім іранських ударних дронів, на обʼєкти критичної інфраструктури у Миколаївській області. Усі ці безпілотники знищені Силами протиповітряної оборони ЗСУ.