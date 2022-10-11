До України повернули ще 37 депортованих окупантами дітей

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До України повернулися ще 37 депортованих росіянами дітей.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наприкінці серпня російські окупанти вивезли цих дітей з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика) — попри те, що у всіх є батьки.

Зараз дітей повернули батькам, вони разом перебувають на Закарпатті.