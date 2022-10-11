До України повернули ще 37 депортованих окупантами дітей
- Автор:
- Анна Холоднова
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До України повернулися ще 37 депортованих росіянами дітей.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Наприкінці серпня російські окупанти вивезли цих дітей з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика) — попри те, що у всіх є батьки.
Зараз дітей повернули батькам, вони разом перебувають на Закарпатті.
- За даними Офісу омбудсмана, до росії депортували щонайменше 7 700 українських дітей. Депортованих дорослих примушують проходити через фільтрацію.
- США вже виявили 18 фільтраційних таборів для українців у росії та на окупованих територіях. Фільтраційними операціями керують чиновники адміністрації путіна.
- У липні США внесли росію до списку країн, які сприяють торгівлі людьми та примусовій праці, вербують і використовують дітей-солдат.