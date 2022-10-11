У Львівській області знову російські ракети влучили в енергетичні обʼєкти. Третина Львова без світла

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У Львові від ракетних ударів росіян по місту та області без світла залишилося 30% міста. Про це повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Три російські ракети вдарили по двох енергообʼєктах (ідеться про обʼєкти у Львові та у Львівському районі). На обидвох обʼєктах зараз працюють рятувальники та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінюють. Майже третина Львова без світла, протягом доби також можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. Крім цього, у Львові від осколків постраждав 53-річний чоловік.

Загалом за останніх два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань. Зараз шукають шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Людей просять продовжити обмежено використовувати потужні електроприлади у пікові години: з 17:00 до 22:00.