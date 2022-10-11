Німеччина уклала угоду про поставки Чехії сучасних танків та бронемашин. Натомість чеська військова техніка поїде до України

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Flickr / Broń Pancerna

Німецька компанія Rheinmetall уклала угода в рамках «кругового обміну» з Чехією на поставку танків Leopard та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.

Про це пише пресслужба Rheinmetall.

«Збройні сили Чехії отримають основні бойові танки Leopard 2A4 і броньовані евакуаційні машини Buffel. У свою чергу чеські військові передадуть Україні військову техніку», — йдеться у повідомленні.

Угоду підписали у Празі 11 жовтня. На церемонії був присутній командувач Сухопутними військами Чехії, директор з озброєння Міноборони Німеччини та представник компанії Rheinmetall.

Угода передбачає не лише поставки техніки, а ще й боєприпасів, запасних частин та обладнання для ремонту. Перші одиниці техніки Чехія отримає вже у грудні 2022 року, а весь контракт планують закрити до кінця 2023 року. Яку саме техніку Чехія віддасть Україні — невідомо, однак, скоріше за все, йтиметься про радянські танки та бронемашини. На озброєнні у чеській армії є модернізації танків Т-72, а також БМП-1 та БМП-2.