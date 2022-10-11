Reuters: Іран почав швидко нарощувати виробництво збагаченого урану
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikipedia / Hossein Ostovar
Іранська влада останнім часом почала активно нарощувати виробництво збагаченого урану. Це може відкрити їй шлях до створення ядерної зброї.
Про це пише Reuters із посиланням на поки що непублічний звіт МАГАТЕ.
Іранська влада почала швидко нарощувати можливості зі збагачення урану завдяки передовим центрифугам на підземному заводі в Натанзі.
Згідно зі звітом МАГАТЕ, Тегеран продовжує вводити в експлуатацію дедалі більше передових центрифуг, попри заборону, яка передбачена ядерною угодою.
Ці центрифуги є набагато ефективнішими, ніж, наприклад, IR-1 першого покоління — єдина центрифуга, яку Іран може використовувати відповідно до цієї угоди, щоб збільшувати свої запаси збагаченого урану.
Також у МАГАТЕ підкреслюють, що переговори США та Ірану щодо відновлення дії угоди зайшли у глухий кут.
- 27 листопада 2020 року в Ірані, в околицях Тегерану розстріляли вченого Мошена Фахрізаде, якого називали «батьком іранської атомної бомби». ЗМІ повідомляли, що вченого розстріляли з кулемета дистанційного керування, який був у автомобілі. Іран прямо звинуватив у вбивстві Ізраїль.
- Уночі 11 квітня 2021 року в Ірані на підземному заводі в місті Натанзі сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де збагачують уран, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду. Ізраїль офіційно не підтвердив і не спростував свою причетність.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він укотре заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення й очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Іран поклав відповідальність за аварію на Ізраїль.