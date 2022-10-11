Reuters: Іран почав швидко нарощувати виробництво збагаченого урану

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іранська влада останнім часом почала активно нарощувати виробництво збагаченого урану. Це може відкрити їй шлях до створення ядерної зброї.

Про це пише Reuters із посиланням на поки що непублічний звіт МАГАТЕ.

Іранська влада почала швидко нарощувати можливості зі збагачення урану завдяки передовим центрифугам на підземному заводі в Натанзі.

Згідно зі звітом МАГАТЕ, Тегеран продовжує вводити в експлуатацію дедалі більше передових центрифуг, попри заборону, яка передбачена ядерною угодою.

Ці центрифуги є набагато ефективнішими, ніж, наприклад, IR-1 першого покоління — єдина центрифуга, яку Іран може використовувати відповідно до цієї угоди, щоб збільшувати свої запаси збагаченого урану.

Також у МАГАТЕ підкреслюють, що переговори США та Ірану щодо відновлення дії угоди зайшли у глухий кут.