Адміністрація Байдена вважає, що росія готувала ракетний удар по Україні ще до вибуху на Керченському мосту

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Росія готувалася до масованого ракетного удару по Україні ще до вибуху на Керченському мосту.

Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє CNN.

«Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу. Це не означає, що вибух на Керченському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів», — сказав Кірбі. Також він підкреслив, що атаки такого масштабу не могли спланувати за кілька днів.

Протягом 10 жовтня окупанти завдали понад 80 ракетних та авіаційних ударів по Україні. Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Для ударів ворог використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Повітряні сили, а також Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.