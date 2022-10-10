Головні події 10 жовтня в огляді «Бабеля». Росія масовано обстріляла міста України, Зеленський та Шольц скликали термінове засідання G7

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уранці та протягом дня росія запустила по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 — іранські «Шахід-136». Українські військові знищили 56 цілей — 43 крилаті ракети та 13 дронів. Ракети Х-101, Х-555 росіяни запускали з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети «Калібр» — із кораблів у Чорному морі. «Іскандер» — з різних напрямків. Також були обстріли з зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».

Під час ранкового ракетного удару загинули 11 людей, 64 — дістали поранень. Обстріли пошкодили близько 70 обʼєктів, з яких 29 — обʼєкти критичної інфраструктури, чотири багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столичну школу. Під час ракетного обстрілу у Києві постраждала будівля, де розташований консульський відділ посольства Німеччини.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вражений нападами росії на мирних жителів України. Президент Європейського парламенту Роберта Метсола назвала масовані бомбардування українських міст росією злочином, за який винні відповідатимуть. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу написав, що росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і має бути оголошена державою, що спонсорує тероризм. Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї.

Лукашенко заявив про те, що до білорусі прибудуть «тисячі» російських військових. Він наказав голові міноборони «підготуватися прийняти та розмістити російських військових у білорусі. Він сказав, що «прибуде не одна тисяча». Перед цим диктатори росії і білорусі домовились створити біля кордонів України «спільне угруповання військ». Самопроголошений президент білорусі стверджує, що Україна «планує напасти на білорусь» за допомогою НАТО.

Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про термінове засідання G7. На ньому президент розповість про теракти росії.

Зеленський зустрівся з послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Вони підтвердили президенту, що США засуджують російські удари по обʼєктах інфраструктури й мають намір притягнути росію до відповідальності за військові злочини та звірства.

Голова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко відкрили збір коштів на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. За пʼять годин українці задонатили понад 107 мільйонів гривень тільки на рахунок monobank (ще є донати на рахунки ПриватБанку, IBAN та PayPal, але їх порахують пізніше). І ця сума змінюється щохвилини.

Від 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми після обстрілів росії. Українська електроенергія, яку експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови та Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність енергосистеми.