Естонія збирає підписи парламентарів для визнання росії державою-терористом
- Автор:
- Анна Холоднова
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У парламенті Естонії зібрали підписи депутатів для розгляду питання про визнання росії державою-терористом.
Про це повідомив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхкельсон.
«У Рійгікогу [парламент Естонії] збирають підписи для проєкту заяви про визнання російського режиму терористичним та підтвердження нашої підтримки територіальної цілісності України. Щойно вже підписали 54 посли. Проект внесемо до провадження парламенту на завтрашньому засіданні», — написав він.
- Вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні: запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО. Пошкоджено 11 обʼєктів інфраструктури, є загиблі серед цивільних.