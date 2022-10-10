Українська військова розвідка: росія планувала ракетні удари по Києву та інфраструктурі ще з початку жовтня

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Ганна Мамонова / «Бабель»

Російська армія отримала вказівку з кремля ще 2 і 3 жовтня готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Про це українська військова розвідка повідомила у день ударів 10 жовтня.

Так, до військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілі — об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст. Основною метою росії було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

У рамках підготовки до ударів 8 жовтня на аеродром «Оленья» (Мурманська область) з аеродрому «Енгельс» (Саратовська область) перебазували сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя вивели шість носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр».