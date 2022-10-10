У Києві від російську удару загинули 5 людей, у Дніпропетровській області — 4

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Ганна Мамонова / «Бабель»

У Києві від масованої атаки загинули 5 людей, травмовані 47. Про це повідомила речниця Державної служби із надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Врятувати вдалось 12 людей, із них 4 - із пошкоджених будинків. Рятувальники продовжують роботу на місцях подій.

Ганна Мамонова / «Бабель»

У Дніпропетровській області від масованої атаки росіян загинули чотири людини, ще 19 поранені, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. Росіяни скерували на область понад 10 ракет, чотири з них знищила Протиповітряна оборона. Удари були по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Є серйозні руйнування.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 тисяч людей, енергетики вже працюють.

Речниця Національної поліції Маряна Рева повідомила, що росіяни обстріляли 15 регіонів країни, включно із столицею. По країні відомо про 10 загиблих та 60 поранених.