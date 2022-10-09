Зеленський: Від російської атаки в Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей

Новини

Facebook / ДСНС

Через удари росіян по житлових будинках у Запоріжжі 9 жовтня загинули щонайменше 14 людей. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей.

Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.

Від удару важкої протикорабельної ракети Х-22 у дев’ятиповерховому житловому будинку обвалився під’їзд — від першого до шостий поверх. Сотні сімей залишилися без житла.

«Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють», — наголосив Зеленський.

За його словами, лише цього тижня, від 3 жовтня, російські атаки забрали життя вже щонайменше 43 людей у Запоріжжі.

«Коли хтось хоче переговорів, він такого не робить. А коли хтось терорист — він робить саме так. Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор — це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні — це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті», — зазначив президент Зеленський.