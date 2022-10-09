Киргизстан скасував військові навчання ОДКБ на своїй території

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Киргизстан скасував навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на своїй території.

Про це виданню «Радио Азаттык» повідомили в пресслужбі Міністерства оборони країни.

У жовтні 2022 року в Киргизстані мали пройти командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ під назвою «Нєрушимоє братство-2022».