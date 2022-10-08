Північна Корея знову запустила ракету в бік Японії. Це сьомий пуск за два тижні

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NK News

У Північній Кореї в суботу провели пуск балістичної ракети в бік Японського моря.

Про це повідомляє агентство «Ренхап» із посиланням на південнокорейське військове командування.

Більш детальної інформації про запущену ракету наразі немає. Зазначається, що це вже сьомий такий пуск у КНДР за останні два тижні. Попередній був 6 жовтня — тоді Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японії.

У Пентагоні заявили, що США знають про запуск двох північнокорейських балістичних ракет, але не бачать безпосередньої загрози собі та союзникам.