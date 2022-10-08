Північна Корея знову запустила ракету в бік Японії. Це сьомий пуск за два тижні
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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NK News
У Північній Кореї в суботу провели пуск балістичної ракети в бік Японського моря.
Про це повідомляє агентство «Ренхап» із посиланням на південнокорейське військове командування.
Більш детальної інформації про запущену ракету наразі немає. Зазначається, що це вже сьомий такий пуск у КНДР за останні два тижні. Попередній був 6 жовтня — тоді Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японії.
У Пентагоні заявили, що США знають про запуск двох північнокорейських балістичних ракет, але не бачать безпосередньої загрози собі та союзникам.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
- 25 вересня Північна Корея випустила одиночну балістичну ракету малої дальності в бік моря.