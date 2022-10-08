«Укрпошта» випустить марку з рештками Кримського мосту

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«Укрпошта» з нагоди пожежі на Кримському мосту випустить нову марку.

Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться», — зазначив він.

Ілюстрацію пошта розробляла спільно з художником Юрієм Шаповалом.

«Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки — М (бо міст;). Вартість — 18 гривень. Тираж — 7 мільйонів», — додав Смілянський.