Кількість загиблих через атаку росії на Запоріжжя сягнула 14
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14.
Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв.
«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. Наразі кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких», — заявив він.
Він зазначив також, що сьогоднішній удар по Запоріжжю пошкодив вікна і балкони в багатоповерховому будинку, біля якого впала ракета.
«Коли сьогодні ми попросили людей прийти та допомогти комунальникам і рятувальникам з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, відгукнулося стільки містян, що навіть роботи на всіх не вистачило», — додав Куртєв.
- У ніч проти 7 жовтня російські окупанти вперше застосували безпілотники проти цивільних мешканців Запоріжжя — вони зруйнували два обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були дрони-камікадзе Shahed-136.
- 6 жовтня росія випустила сім ракет по житловому масиву Запоріжжя.